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للدور والمواطنين.. سارعوا إلى استخراج تصاريح "إسكان الحجاج 1443هـ"

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للدور والمواطنين.. سارعوا إلى استخراج تصاريح "إسكان الحجاج 1443هـ" للدور والمواطنين.. سارعوا إلى استخراج تصاريح "إسكان الحجاج 1443هـ"
أهابت بتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوبة

للدور والمواطنين.. سارعوا إلى استخراج تصاريح

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة لعموم الدور المؤجرة، بضرورة المسارعة إلى مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، التي تبدأ من غُرة شهر المحرم 1-1-1443هـ، إلى نهاية شهر رجب 30-7-1443هـ.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج، المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق الاشتراطات كافة واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني يقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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