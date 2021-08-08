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مؤتمر "الوداع".. "ميسي" يودع برشلونة بالدموع: سأعود يومًا ما

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مؤتمر "الوداع".. "ميسي" يودع برشلونة بالدموع: سأعود يومًا ما مؤتمر "الوداع".. "ميسي" يودع برشلونة بالدموع: سأعود يومًا ما
قال: كنت أتمنى أن أودع الفريق بشكل مختلف ولم أتخيل أبدًا هذه اللحظة

مؤتمر

ظهر ميسي لآخر مرة داخل استاد كامب نو، في مؤتمر صحفي "وداعي"، بعد تأكد رحيله من نادي برشلونة الإسباني.

ودخل ميسي منهارًا والدموع تنهمر من عينيه، في المؤتمر الصحفي الوداعي، أمام حضور مكون من زملائه اللاعبين وعائلته.

وقال ميسي: "كنت مقتنعًا أنني سأواصل في بيتي برشلونة، دائمًا وضعنا أولويتنا أنا وعائلتي أن نستمر هنا".

وأضاف: "بعد أكثر من 20 عامًا، أرحل أنا وعائلتي الكتالونيين الأرجنتينيين، عشت كل هذه الأعوام كل هذه السنوات الرائعة، وعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يومًا ما".

"هناك أشياء رائعة وأشياء سيئة عشتها هنا، ولكنها ساعدتني لأكون ما أنا عليه اليوم. لقد أعطيت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول".

"سأرحل وأشكر دائمًا حب الناس، كنت أتمنى أن أودع الفريق بشكل مختلف. لم أتخيل أبدًا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب".

وأسدل الستار على رواية النجم الأفضل في تاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل "كامب نو"، في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وأشار ميسي إلى أنه ليس في حالة جيدة للتحدث أكثر، وقال: "من الأفضل أن نتوجه للأسئلة".

واجتاحت القاعة موجة من التصفيق الحار استمرت لأكثر من دقيقة، انهار خلالها ميسي بالبكاء مرة أخرى، قبل أن تبدأ فقرة الأسئلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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