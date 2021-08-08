«مسار إجبارى» على مسرح النافورة بالأوبرا الاربعاء

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يقدم فريق «مسار إجبارى» حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 11 أغسطس على مسرح النافورة ضمن العروض المميزة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال فترة الصيف.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأعمال التي تعبر عن احلام وطموحات الشباب منها«طريق تانى، للحزن اصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق».

يذكر أن فريق «مسار اجبارى» تأسس عام ٢٠٠٥، اشتهر بتقديم اعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه في إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.