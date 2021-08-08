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تشمل 13 كلية.. فتح باب التقدم للدراسات العليا جامعة بنها (رابط التقديم)

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تشمل 13 كلية.. فتح باب التقدم للدراسات العليا جامعة بنها (رابط التقديم) تشمل 13 كلية.. فتح باب التقدم للدراسات العليا جامعة بنها (رابط التقديم)

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أعلنت جامعة بنها، فتح باب التقدم للدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بنها للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها يعلن فتح باب القيد بالدراسات العليا بكليات (الهندسة ببنها- الهندسة بشبرا- الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الفنون التطبيقية- التربية- التربية النوعية- التربية الرياضية- الحقوق- الطب البيطري- التمريض- الآداب- التجارة) للعام الاكاديمي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ للحصول على درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل كلية والسعة الاستعابية.

وأضاف: يمكن الاطلاع على اخر موعد للتقدم من خلال موقع الكلية التي ترغب في التسجيل بها.. فجميع مواقع الكليات متاحه على الرابط التالي:

https://bu.edu.eg/faculty
يمكن التقدم من خلال الرابط التالي: http://mis.bu.edu.eg/pgreg
للاطلاع الخدمات الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا من خلال الرابط التالي: https://bu.edu.eg/e-services/post-graduate.php

المصرى اليوم

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