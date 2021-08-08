لجنة التعليم العالي تتابع اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمد حسن، ممثل الوزارة، بمتابعة فعاليات أعمال القدرات، في يومها الثاني، حيث شملت أعمال التفقد كلية الفنون الجملية، وعدد من الكليات.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تم توفير 3 معامل للحاسب الآلي، لتقديم خدمات القدرات للطلاب، وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصرًا، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات تجرى بالكليات المعنية في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مع العلم بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

اختبارات القدرات بجامعة المنيا

اختبارات القدرات بجامعة المنيا

اختبارات القدرات بجامعة المنيا