الكفاءة المهنية والثقافية برنامج تأهيل لمديري مراكز الشباب في القليوبية (صور)

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نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برنامج رفع الكفاءة المهنية والثقافية، لمديري مراكز الشباب خلال الفتره من ٢٠٢١/٨/٨ حتي ٢٠٢١/٨/١١، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن البرنامج يهدف إلى تزويد مديري مراكز الشباب بالمعلومات والمهارات اللازمه للعمل وتعزيز التواصل مع النشئ والشباب وتحقيق الأهداف المرسومه وفقا لخطة منظمه عن طريق الإستخدام الأمثل لكل الموارد المتاحة بمراكز الشباب سواء كانت إمكانيات بشرية أو مادية بما هو متاح لدي مراكز الشباب.

حاضر في البرنامج الدكتوره عبير عبدالله سيد احمد استاذ الفلسفه والعلوم البيئيه بالمعهد العالي للخدمه الإجتماعية وتناولت المحاضره معني ووظائف الاداره، ومعرفة طرق الإداره الحديثه واساليبها، ومعني القياده واهميتها، ووظيفه القائد، والفرق بين المدير والقائد، ومقومات القائد الإدارة الناجحة.

يأتي البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبإشراف سليم محمد سليم مدير اداره البرلمان والتعليم المدني بالمديريه وعبدالله شعبان باداره البرلمان والتعليم المدني.

برنامج تأهيل لمديرى مراكز الشباب فى القليوبية