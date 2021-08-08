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جمال سليمان ينعى دلال عبدالعزيز: قلبها مليء بالمحبة والود

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جمال سليمان ينعى دلال عبدالعزيز: قلبها مليء بالمحبة والود جمال سليمان ينعى دلال عبدالعزيز: قلبها مليء بالمحبة والود

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حرص الفنان جمال سليمان على تقديم التعازي لأسرة الفنانة دلال عبدالعزيز بنشر صورة لها عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليها وكتب: «أحر التعازي بوفاة الفنانة الكبيرة السيده دلال عبدالعزيز، كانت انسانه غاية في الرقة، قلبها ملئ بالمحبة والود، رحمها الله واسكنها فسيح جناته والهم دنيا وايمي الصبر والسلوان فمصابهما كبير، اعانهم الله على تجاوز هذه الفترة العصيبة».

يذكر ان الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق،، جاءت إلى القاهرة، وإكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الاعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون .

المصرى اليوم

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