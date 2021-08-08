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منظمات حقوقية تدعم تصحيح مسار الدولة التونسية

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منظمات حقوقية تدعم تصحيح مسار الدولة التونسية منظمات حقوقية تدعم تصحيح مسار الدولة التونسية

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طالبت 6 منظمات حقوقية المجتمع الدولى إلى احترام إرادة الشعب التونسي فى رفضه لاستمرار الصراع السياسى الذى تسبب فى العديد من الأزمات المتتالية التي عرفتها تونس وكان سبباً في شلل مؤسسات الدولة على رأسها البرلمان مما اثر فى قدرتها على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية او مكافحة انتشار .

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المشرق للتنمية والسكان، ومؤسسة أبناء المحروسة للتنمية والمشاركة، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد قد استجابت الى نداءات ومطالب قطاعات عديدة من الشعب التونسى عقب تظاهراتها الحاشدة فى يوم 25 يوليو 2021 وفي مقدمتها الشباب الذى دعا إلى تصحيح المسار وانهاء حالة الانقسام السياسى وتوحيد مؤسسات الدولة لإنقاذ البلاد من حالة التردي والشلل ومظاهر الانسداد والاحتقان من جراء سوء الحوكمة واستشراء الفساد، في ظل تردي الحياة السياسية واهتراء الشرعية.


وأكدت المنظمات أنه لا يوجد تعارض بين مبادئ الديمقراطية وحق الإنسان فى الاستقرار والتنمية ، وأن تجربة الربيع العربي أكدت ان استقرار الدول وحماية حقها فى الحياة مقدم على الصراعات السياسية بين المتنافسين وان الدول فى صراعها مع الفقر والبطالة والفساد لا تملك رفاهية التجربة والخطأ ، فضلا عن أن عجز السياسيين عن إيجاد حلول وتنفيذ برامج إصلاحية حقيقية يمكن قياس أثرها الإيجابي على الاقتصاد يمثل حكما بالموت على الطبقات الفقيرة والمهمشة .
وثمنت المنظمات الموقعة دعم المثقفين والكفاءات التونسية للقرارات التصحيحية

ودعمهم لمسار الانتقال الديمقراطي وإنقاذ تونس، مطالبا الرئيس التونسى قيس سعيد بالتعجيل في تشكيل ووضع خارطة طريق لاستعادة الحياة السياسية ووضع برنامج سريع لإنقاذ الاقتصاد التونسى ووقف التدهور فى الأداء الحكومى مع ضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي.

وشددت المنظمات على ضرورة عدم تراجع الدولة التونسية عن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية واهتمام الدولة بالمناطق المحرومة والفئات الهشًة من المجتمع التونسي.

ودعت المنظمات كل القوى الحية في تونس من فاعلين سياسيين ومجتمع مدني الى الانخراط في عملية إصلاح مسار الدولة التونسية والاستفادة من دروس العشر سنوات الماضية مع إعطاء الأولوية لعودة مؤسسات الدولة لأدوارها الطبيعية .

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان تحركات المجتمع المدني التونسي الهادفة الى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والوقوف الى جانب خيارات الشعب التونسي في تحقيق طموحاته في التشغيل والتنمية والكرامة الوطنية.

المصرى اليوم

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