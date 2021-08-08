"الحج" تتيح للفئات العمرية من 12 عاماً أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

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بشرط الحصول على اللقاح وفق تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين الثلاثة

أتاحت وزارة الحج والعمرة إصدار جميع أنواع التصاريح للفئة العمرية من ١٢ سنة فما فوق بشرط الحصول على التحصين" جرعتين، جرعة واحدة، مصاب متعافٍ".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أمس بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من يوم الإثنين غرة شهر المحرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليونَي معتمر شهرياً.

وسيكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، فيما تضمنت البروتوكولات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة إلى شرط الحصول على التحصين وسيكون شرطاً أساسياً لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.