أخبار عاجلة

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس -
وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان -
أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة -
بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا تدفع أموالك ليشغّلها الغير دون هذا الشرط.. قانوني يُحذّر ويبرز الاقتسام

Print
لا تدفع أموالك ليشغّلها الغير دون هذا الشرط.. قانوني يُحذّر ويبرز الاقتسام لا تدفع أموالك ليشغّلها الغير دون هذا الشرط.. قانوني يُحذّر ويبرز الاقتسام
قال: من المهم التأكد مِن "هل الموقّع على العقد له حق التوقيع أم لا بوكالة صحيحة"

لا تدفع أموالك ليشغّلها الغير دون هذا الشرط.. قانوني يُحذّر ويبرز الاقتسام

حذّر المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، من دفع المبالغ المالية بغرض تشغيلها لدى الغير؛ لافتًا إلى أنه يتوجب التأكد من أن الطرف الآخر يمتلك ترخيصًا بمزاولة التجارة لتكون العلاقة بين الطرفين محمية قانونيًّا.

وتفصيلًا؛ قال "الليل" لـ"سبق": "يجب على أي شخص قبل الدخول في أي تجارة أو دفع مبالغ بغرض تشغيلها لدى الغير، أن يتأكد من أن الطرف الآخر يمتلك ترخيصًا بمزاولة التجارة لتكون العلاقة بين الطرفين محمية قانونيًّا، ويمكن الرجوع على الشخص المخل بالتعاقد".

وأضاف: "من أهم الشروط التي يجب توفرها في العقود التجارية؛ أن تكون خاضعة للربح والخسارة وليس الربح فقط؛ لأن ذلك يُعد ربًا، كما نصت المادة الثانية من نظام الشركات ذلك صراحة بأنه يجب أن يكون لكل عقد شراكة اقتسام الربح والخسارة بين الأطراف، ومن المهم التأكد من: هل الموقّع على العقد له حق التوقيع أم لا؟ ويكون حق التوقيع بوكالة صادرة من الشركة أو يكون مديرًا مسجلًا لدى الشركة ويحق له التوقيع على العقود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون