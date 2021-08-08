لا تدفع أموالك ليشغّلها الغير دون هذا الشرط.. قانوني يُحذّر ويبرز الاقتسام

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قال: من المهم التأكد مِن "هل الموقّع على العقد له حق التوقيع أم لا بوكالة صحيحة"

حذّر المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، من دفع المبالغ المالية بغرض تشغيلها لدى الغير؛ لافتًا إلى أنه يتوجب التأكد من أن الطرف الآخر يمتلك ترخيصًا بمزاولة التجارة لتكون العلاقة بين الطرفين محمية قانونيًّا.

وتفصيلًا؛ قال "الليل" لـ"سبق": "يجب على أي شخص قبل الدخول في أي تجارة أو دفع مبالغ بغرض تشغيلها لدى الغير، أن يتأكد من أن الطرف الآخر يمتلك ترخيصًا بمزاولة التجارة لتكون العلاقة بين الطرفين محمية قانونيًّا، ويمكن الرجوع على الشخص المخل بالتعاقد".

وأضاف: "من أهم الشروط التي يجب توفرها في العقود التجارية؛ أن تكون خاضعة للربح والخسارة وليس الربح فقط؛ لأن ذلك يُعد ربًا، كما نصت المادة الثانية من نظام الشركات ذلك صراحة بأنه يجب أن يكون لكل عقد شراكة اقتسام الربح والخسارة بين الأطراف، ومن المهم التأكد من: هل الموقّع على العقد له حق التوقيع أم لا؟ ويكون حق التوقيع بوكالة صادرة من الشركة أو يكون مديرًا مسجلًا لدى الشركة ويحق له التوقيع على العقود".