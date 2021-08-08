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الشرقية.. 2412 جولة رقابية على الأسواق تضبط 71 مخالفة للاحترازات

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الشرقية.. 2412 جولة رقابية على الأسواق تضبط 71 مخالفة للاحترازات الشرقية.. 2412 جولة رقابية على الأسواق تضبط 71 مخالفة للاحترازات
أكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتأكّد من تطبيق التدابير الصحية

الشرقية.. 2412 جولة رقابية على الأسواق تضبط 71 مخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين وضبط 71 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940، استقبل 78 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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