نائب سوهاج : الصعيد لم يري تنمية إلا في عهد الرئيس السيسى

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وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى لاهتمامه الكبير بمشروعات التنمية الشاملة خاصة في مجال الصناعة بمختلف محافظات الصعيد بصفة عامة وكل من محافظتى سوهاج وقنا مشيداً بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التي أكدت فيها أنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد وأن البرنامج يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، وذلك لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد التي تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأشاد «قورة»، في بيان له أصدره ،اليوم، بتاكيد نيفين جامع بان الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

واكد قورة، على اهمية زيارة وزيرة الصناعة والتجارة لمحافظتي قنا وسوهاج لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين وقال النائب أحمد عبدالسلام قورة ان محافظات الصعيد ومنها كل من محافظتى سوهاج وقنا عانت من الاهمال لعقود طويلة ولم تشهد أي اهتمام من الحكومة إلا في عهد الرئيس السيسى مؤكداً الاهمية القصوى لتطوير وتحديث المناطق الصناعية داخل محافظتى سوهاج وقنا مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية لنسف الروتين والبيروقراطية في منظومة تملك وادارة الشباب بمحافظتي سوهاج وقنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المحافظتين