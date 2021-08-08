برلماني: العلمين الجديدة ستجعل الساحل الشمالي منطقة اقتصادية واستثمارية واعدة

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أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى مدينة السلوم لم يعرف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الساحل الشمالى سيكون من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية الواعدة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال «جالى» في بيان له اصدره اليوم إن أهالى محافظة مطروح بجميع مدنها وقراها يشعرون بالفخر والسعادة بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمشروعات القومية الكبرى بالساحل الشمالى مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن مدينة العلمين الجديدة تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها.وهذه المدينة الساحرة بدأت بالفعل تحدث تغييرات مهمة في خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

وقال نصر الله، إن مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة مؤكداً ان تحقيق هذا الهدف سوف يحدث تغييرات جذرية في التركيبة السكانية لمصر وسيؤدي إلى تخفيف الضغط والتكدس السكانى داخل محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة ستكون لكل المصرييين خاصة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة يبلغ عدد الوحدات السكنية بها 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي.

ووجه نصر الله التحية لجهاز جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى لتخصيصه 2.850 مليار لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالى، تتمثل في إنشاء طرق رئيسية وطرق تنموية ورفع كفاءة الطرق ومكافحة التصحر وإنشاء قرى بدوية بجانب تطوير الصرف الصحى اضافة إلى أن مشروعات الإسكان الجديدة بالجهاز تصل إلى مليار و205 ملايين جنيه