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إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة أم بيومي في شبرا الخيمة

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أعلن اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة أم بيومي بعد حدوث عطل به نتيجة كسر بالمحبس الرئيسي.

وقال رئيس الحي في تصريحات له، الأحد، إنه تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لإجراء عمليات الإصلاح والدفع بسيارات الحي لشفط المياه من الشوارع.

كانت غرفة عمليات الحي قد تلقت شكوى من الأهالي تفيد وجود كسر في خط مياه القليوبية خط 400 بأم بيومي، وأدى ذلك إلى غرق الشوارع بالمياه، وانتقل على الفور المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري نائبا رئيس الحي، وتم الإصلاح وشفط المياه على الفور.

كسر ماسورة مياه بمنطقة ام بيومى بشبرا
كسر ماسورة مياه بمنطقة ام بيومى بشبرا
كسر ماسورة مياه بمنطقة ام بيومى بشبرا
كسر ماسورة مياه بمنطقة ام بيومى بشبرا

المصرى اليوم

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