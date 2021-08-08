تنسيق 2021.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، عن خطوات واختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق وذلك لتوعية الطلاب قبل أداء اختيارات القدرات.

وأشار مكتب التنسيق إلى طلاب الثانوية العامة أنه في حال كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، فلابد من النجاح واجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص، وهو اختبار يقيس مدى استعدادك للالتحاق بمجال السياحة والفنادق، مشيرا إلى أن اختبار القدرات لكليات السياحة والفنادق في ثلاثة مجالات رئيسية وهي كالتالي: أولًا: اختبار اللغة: ويختار الطالب بين اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وفقا للغة الأولى للطالب في شهادة الثانوية العامة، وأسئلة اللغات تعتبر تطبيق على استخدام اللغة ولا تشمل أسئلة في قواعد اللغة أو اللغويات، حيث تتنوع أسئلة اللغة بين الجغرافيا والتاريخ والسياحة والآثار والإرشاد السياحي والموضوعات العامة.

واضاف التنسيق ثانيًا: اختبار المعلومات العامة، وتكون الأسئلة باللغة العربية وترتبط الاسئلة بالثقافة العامة لمن يرغب في العمل في الحقل السياحي مثل الشخصيات العامة والتاريخية المصرية والعربية والعالمية والسياحة وأنواعها والمواقع الأثرية المشهورة في مصر والعالم وبعض الأسئلة البسيطة في الرياضة والفنون والآداب والعلوم.

أما الاختبار الثالث هو اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعال، وتتضمن مجموعة أسئلة خاصة بأنواع ومهارات الاتصال وأساليب توصيل الرسالة بصورة فعالة، ومجموعة أخرى خاصة بالإتيكيت والبروتوكول والسلوكيات والآداب العامة التي يجب أن يتعامل بها الأفراد في المجتمع.

واوضح مكتب التنسيق، أن زمن الاختبار ساعة واحدة فقط (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب،و يشمل الاختبار (50) سؤال (أسئلة الصواب والخطأ)، ويشترط للنجاح في اختبار قدرات كليات السياحة والفنادق حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.