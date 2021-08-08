٣ قاعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

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لليوم الثاني على التوالي، تستقبل جامعة المنيا، طلاب الثانوية العامة الراغبين في اجراء امتحانات القدرات في عدد من كليات جامعة المنيا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، ان فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، بدأ اعماله امس السبت، في تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وذلك بكليات الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات.

وذلك اعتباراً من امس السبت، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 19/8/2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب، وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بحي الأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي.