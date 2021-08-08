أخبار عاجلة

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس -
وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان -
أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة -
بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو -
الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة -
كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي» -
تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

٣ قاعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

Print
٣ قاعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا ٣ قاعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، تستقبل جامعة المنيا، طلاب الثانوية العامة الراغبين في اجراء امتحانات القدرات في عدد من كليات جامعة المنيا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، ان فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، بدأ اعماله امس السبت، في تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وذلك بكليات الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات.

وذلك اعتباراً من امس السبت، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 19/8/2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب، وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بحي الأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان

وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو