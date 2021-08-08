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وزيرة البيئة تدرس تنفيذ مشروع تحويل المخلفات لوقود حيوي في الفيوم

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وزيرة البيئة تدرس تنفيذ مشروع تحويل المخلفات لوقود حيوي في الفيوم وزيرة البيئة تدرس تنفيذ مشروع تحويل المخلفات لوقود حيوي في الفيوم

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بممثلي شركة 3i Energy الأمريكية لبحث إمكانية تنفيذ مشروعا لتحويل المخلفات لوقود حيوي بالفيوم، حيث استمعت الوزيرة لعرض حول أهداف المشروع والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج وقود حيوي من المخلفات والمنتجات المشتقة كالهيدورجين والبارافين والتي يمكن الاستفادة منها في عدد من الصناعات الأخرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حاليا تنفذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة برؤية مختلفة تعتمد على تحقيق اقصى استفادة من المخلفات الصلبة لتقليل قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم دفنها بالمدافن الصحية، بما يساعد على تحقيق فكرة الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة اتخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة ضمن البرنامج الأول للمنظومة ويتضمن إنشاء المدافن والمحطات الوسيطة وآليات التدوير المناسبة، بينما يتضمن البرنامج الثاني للمنظومة إعداد عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع النقل ونظافة الشوارع وتشغيل المدافن والمحطات وإنشاء مصانع التدوير والمعالجة، ويتضمن البرنامج الثالث الدعم الفني والمؤسسي والمشاركة المجتمعية سواء بإصدار القوانين المنظمة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع غير الرسمي في المنظومة ورفع الوعي المجتمعي.

ومن جانبه، أكد ممثل الشركة الإمريكية ان هذا المشروع يأتي ضمن سعي الشركة لإنشاء مشروعات تعمل على تحسين البيئة والحد من الكربون، موضحا أن المشروع سيحقق عدد من المزايا التي تخدم المجتمع المحلي بالفيوم منها المساهمة في رفع مستوى النظافة، وخلق إحدى آليات التمويل الأخضر الذي سيعود على المجتمعات المحلية المشاركة بمخلفاتها بعائد مادي يمكنها من إنشاء مزيد من المشروعات الخضراء الأخرى.

وأضاف أن المشروع سينتج عنه إلى جانب البيوديزل والوقود البديل منتجات يمكن استخدامها في التسميد في الزراعة، وستكون غنية بالبارافين الذي يدخل في العديد من الصناعات الأخرى كانتاج البلاستيك والتشييد والبناء.

ونهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم الشركة لجدول زمني مقترح للبدء في المشروع والانتهاء من تنفيذه، وذلك عقب لقاء ممثلى الشركة بالسيد محافظ الفيوم لمناقشة كافة أبعاد المشروع وزيارة الموقع المقترح للتنفيذ.

المصرى اليوم

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