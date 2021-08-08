لهذا السبب.. لم تحضر فريدة سيف النصر جنازة دلال عبدالعزيز

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بررت الفنانة فريدة سيف النصر سبب غيابها عن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي تقام ظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

استعانت فريدة سيف النصر بأدلة من الشرع لتكشف سبب عدم حضورها جنازة دلال عبدالعزيز، إذ كتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «للي بيسأل، ليه مابروحش جنازات أو مقابر.. في حاجات لسه ماطبقنهاش والله يسامح..ثلاثون نهيا شرعيا للنساء».

وأضافت فريدة سيف النصر «نهي المرأة عن وصل شعرها» ونهي المرأة عن النوح واللطم وشق الثياب عند المصيبة«ورصدت نحو 30 دليلا شرعيا لعدم حضورها الجنازة.

واختتمت «فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول»االنار«يوم القيامة وعليك بالإستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه، لقوله تعالى»والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.



افد المشيعون والمشاركون لتشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي يجري صلاة الجنازة عليها حاليا، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر قبل قليل الفنان القدير رشوان توفيق للمشاركة في تشييع الجثمان، وحرص الفنان سمير صبري على أداء واجب العزاء ودعم ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم قبل صلاة الجنازة.

كما حضرت قبل قليل الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف منير، والفنان القدير سامح الصريطي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات نبيلة عبيد وإلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.