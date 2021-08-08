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انهارت الفنانة شيرين خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، ودخلت في نوبة بكاء حادة، كما رفضت الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين المشاركين في تغطية الجنازة، أو الحديث عن الراحلة.

مسلسل سابع جار - صورة أرشيفية

وتشاركت الفنانة شيرين مع دلال عبدالعزيز في بطولة مسلسل «سابع جار» الذي عرض قبل سنوات وحققا نجاحا كبيرا خلاله بدوريّ الشقيقتين.

وشيع جثمان الراحلة دلال عبدالعزيز قبل قليل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويجري حاليا توجه الجثمان إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل ليصل إلى مثواه الأخير بجوار زوجها الراحل سمير غانم.

وتوفت الفنانة دلال عبدالعزيز أمس عن 61 عاما إثر تليف بالرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيبت به في إبريل الماضي، ونقلت على إثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال مايزيد عن 3 أشهر.