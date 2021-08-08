بحضور رانيا يوسف وهنا الزاهد في اللحظات الأخيرة..انتهاء صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز

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انتهت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من زملاءها ومشاهير الفن من جيل الكبار والجيل الشاب الذين حرصوا على وداع «دلال» والمشاركة في واجب العزاء.

وتوافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة نبيلة عبيد والفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي، والفنان القدير رشوان توفيق والفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز رغم تقدمهما في العمر، والفنان منير مكرم، والفنان أشرف عبدالباقي، والفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، والمطرب محمود الليثي، والفنانة هنا الزاهد والفنانة رانيا يوسف والفنان القدير سامح الصريطي والفنانة نهال عنبر.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وحرص عدد من الفنانات المقربات من «دلال» على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.