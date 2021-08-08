تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لـ«كورونا»

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طالب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، الحكومة بالاستمرار في تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

و قال «قريطم» في بيان له اليوم الاحد ، إن التهاون مع فيروس كورونا ينذر بعواقب وخيمة وكارثية على المجتمع خاصة أنه لوحظ خلال الاسابيع الماضية بعد انخفاض عدد المصابين بهذا الفيروس أن هناك حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام من غالبية المواطنين والموظفين داخل مختلف الاجهزة الحكومية بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بابسط هذه الاجراءات وهو ارتداء الكمامات.

و اضاف أنه لاحظ بنفسه عدم اهتمام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى داخل مختلف وسائل النقل وداخل المساجد خاصة اثناء صلاة الجمعة، وطالب «قريط» الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح الجماهيرية والخدمية باتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل التزام الجميع سواء المواطنين أو الموظفين داخل جميع المؤسسات التنفيذية بجميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد توقع وزارة الصحة والسكان بأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا يمكن أن تحدث في مصر خلال سبتمبر المقبل وذلك يتطلب من الجميع الاستمرار في الالتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

و تابع أن الالتزام الحقيقى بتطبيق جميع التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يتطلب من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين تجنباً لانتشار هذا الفيروس الخطير موجهاً التحية والتقدير لجيش مصر الابيض من جميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية من اطباء واطقم تمريض ورجال الاسعاف بعد أن واجهوا هذا الفيروس وواصلوا العمل ليلاً ونهاراً لانقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا .

و اشار إلى ان هناك محافظات التزمت بتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها الاقصر والبحر الاحمر مؤكداً أن ذلك الأمر كان له اثاره الايجابية في جذب السياحة العالمية لمصر بعد اشادة جميع سياح العالم الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووجهوا الدعوة لسياح العالم لزيارة مصر للتمتع باثارها ومناطقها السياحية دون أي تخوف من فيروس كورونا .