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«خارجية الشيوخ»: العلاقات بين والعراق تعزز الدور القومى العربى لـ «بغداد»

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«خارجية الشيوخ»: العلاقات بين مصر والعراق تعزز الدور القومى العربى لـ «بغداد» «خارجية الشيوخ»: العلاقات بين والعراق تعزز الدور القومى العربى لـ «بغداد»

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قال الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، إن القضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح خلال لقائه مع الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي هامة جدا وضرورية.

و اضاف «السادات» أن العراق تقدر دور بقيادة الرئيس السيسى في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد في مختلف المجالات، وأكبر دليل على ذلك ماجاء في الرسالة الخطية من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي التي نقلها وزير الدفاع العراقى للرئيس السيسى والتى تضمن تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد «السادات» على اهمية تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره .

و اشار إلى تناول اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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