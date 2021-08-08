نائب يطالب بتكريم أبطال أولمبياد طوكيو تحت قبة البرلمان

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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الجماهير المصرية سعدت بما حققته البعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وتسجيل إنجاز جديد يضاف إلى السجلات الدولية بعد أن سبق ونجح لاعبين الفراعنة في حصد 29 ميدالية على مدار 21 نسخة سابقة للأولمبياد.

وأضاف «محسب»، أن البعثة الحالية تعد هي أكبر بعثة أولمبية في تاريخ مصر يصل قوامها إلى 134 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة، وتم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة فيها، لافتًا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات انجاز لم يتحقق منذ عام 1928، وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات، لتقفز البعثة المصرية للمركز الـ 53 في ترتيب الدول المشاركة الذي تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميدالية ثم اليابان.

وطالب عضو مجلس النواب، بتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، تحت قبة البرلمان في مستهل دور الانعقاد الثاني، نظرًا لاستحقاقهم أن يكونوا على رأس لوحة الشرف لتاريخ الرياضة المصرية، بعد تحقيق إنجازات تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بتحقيق فريال أشرف الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الكاراتية، وتحقيق أحمد الجندي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، بجانب تكريم فريق كرة اليد المصري الذي اصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.

وأوضح «محسب»، أن الدولة المصرية تتنبى ثقافة التأهل لضمان الوجود المستمر في كافة المحافل الدولية، وذلك من خلال وضع الخطط طويلة المدى، والاعتناء بالمواهب، ودعم الرياضة المدرسية وفي الجامعات التي تعتبر المنبع الأول للرياضة في الدول المتقدمة رياضياً، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة للحكومة وخاصة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالقطاعين الرياضى والشبابى، وتنمية الموارد وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الاموال، والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية ضمن استراتيجية مصر 2030.