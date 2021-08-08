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تحرير 7 محاضر للمخابز البلدي المدعمة الغير ملتزمة بمركز اسنا جنوب الأقصر

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تحرير 7 محاضر للمخابز البلدي المدعمة الغير ملتزمة بمركز اسنا جنوب الأقصر تحرير 7 محاضر للمخابز البلدي المدعمة الغير ملتزمة بمركز اسنا جنوب الأقصر

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بحمله للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز اسنا بالتنسيق مع إدارة تموين إسنا وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر لعدد ٣ مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر لعدد ٢ مخبز غير ملتزمة بالمواعيد الرسمية لعمل المخابز.

فينا تم تحرير محضر لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وعدم نظافة ادوات العجن، وتحرير محضر لمخبز لعدم وجود ميزان.

كما أكدت اللجنة أنه تم المرور على أكثر من 20 مخبز بلدي بمركز اسنا؛ وتلاحظ استقرار العمل بالمخابز وسط حالة من رضا المواطنين دون وجود أي شكاوى من المواطنين تتعلق بإنتاج الخبز كما تم التأكد من جودة الدقيق ووزن رغيف الخبز وجودته ..

وشدد رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بنظافة المخبز والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف مؤكدا بأن سيتم المرور بصفة يوميه على المخابز ومستودعا ت الدقيق والاسواق بالتنسيق مع إدارة وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والعمل على رضا المواطنين وحل مشكلاتهم.

شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا وأحمد طه ومحمد القاضي مفتشي إدارة تموين إسنا وعلاء جعفر رمضان سكرتير مركز ومدينة اسنا.

المصرى اليوم

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