محافظ القليوبية يتابع توسعات الدائري ومنظومة النظافة في بنها وشبرا الخيمة

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة، لتفقد عدد من المشروعات، ومنظومة النظافة، وأعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الايام القليلة المقبله بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها، بعد عمل مقايسة للطريق باجمالي اطوال 3 كيلو، وتكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام. كما تابع المحافظ جولته بتفقد محيط قصر محمد على وشارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد على تزامنا مع أعمال تطوير القصر.



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول، حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.



واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.