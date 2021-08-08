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استكمال العمل فى مشروعات «حياة كريمة» بقرى أرمنت غرب الأقصر

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استكمال العمل فى مشروعات «حياة كريمة» بقرى أرمنت غرب الأقصر استكمال العمل فى مشروعات «حياة كريمة» بقرى أرمنت غرب الأقصر

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تابع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر الأعمال والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المركز. وتشمل الأعمال مرفق الكهرباء بقرية الرياينة ضمن مبادرة حياة كريمة.


وصرح عاشور بأنه تم ترميم ودهان اعمدة الجهد المنخفض واستبدال الاعمدة والوصلات المتهالكة وشد الأسلاك المرتخية والتي تمثل خطورة على المواطنين بطريق الصفصاف بداية من مدخل ارمنت وحتى موقف قنا القديم وطريق عملية مياة الشرب والصرف الصحي من بداية الطريق وحتى مجمع الخدمات.


أضاف أنه جارى استكمال الأعمال تحت إشراف المهندس على الشافعي مدير هندسة كهرباء أرمنت وأحمد فؤاد رئيس كهرباء أرمنت الوابورات. وأكد استمرار المتابعة وتقديم الدعم الممكن لإتمام كافة الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أرمنت دون معوقات.

المصرى اليوم

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