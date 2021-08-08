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دينا الشربيني تشارك في تشييع جثمان دلال عبد العزيز وبدء توافد المشيعين للجنازة

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دينا الشربيني تشارك في تشييع جثمان دلال عبد العزيز وبدء توافد المشيعين للجنازة دينا الشربيني تشارك في تشييع جثمان دلال عبد العزيز وبدء توافد المشيعين للجنازة

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مع رفع آذان الظهر، بدأ تزايد توافد المشيعين والمشاركين في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي يجري صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر قبل قليل الفنان القدير رشوان توفيق للمشاركة في تشييع الجثمان، وحرص الفنان سمير صبري على أداء واجب العزاء ودعم ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم قبل صلاة الجنازة.

كما حضرت قبل قليل الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف منير.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات نبيلة عبيد وإلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

المصرى اليوم

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