أخبار عاجلة

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس -
وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان -
أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة -
بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو -
الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة -
كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي» -
تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

طارق الشناوي: دلال عبد العزيز تركت بصمة وأثر في قلب الجميع ()

Print
طارق الشناوي: دلال عبد العزيز تركت بصمة وأثر في قلب الجميع (فيديو) طارق الشناوي: دلال عبد العزيز تركت بصمة وأثر في قلب الجميع ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن ترمومتر قياس الإبداع بالنسبة للفنان هو الزمن وهل تواكب الفنان مع الزمن أم لا خاصة أن أغلب الفنانية يكسرهم الزمن ولكن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ظلت على الساحة 40 عاما وهو مقياس نجاح في كل نواحي الفني المسرح والسينما والتلفزيون.

وتابع الشناوي خلال مداخلة مع الإعلامية لميس سلامة والإعلامي محمد جاد ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن سر نجاح دلال عبد العزيز هو الوجدان ونضج الفنانة مع مر السنين وتحركت من بنت جميلة تحلم بالتمثيل وتتزوج نجمها المفضل سمير غانم ويمتد الزمن وتتأقلم م الزمن.

وأضاف الشناوي أن دلال عبد العزيز تركت أثر وبصمة في قلب كل مشاهد وكانت مطلب جماهيري على مختلف مراحل عمرها ولم يفرضها أحد على الساحة بل فرضت نفسها على الجميع.

وأوضح أن العائلة الجميلة أصبحت جزء من عائلة أكبر وهي المشاهدين وأصبحت دلال عبد العزيز وسمير غانم وإيمي ودنيا جزء من حياتنا ولم يتم فرض إيمي ودنيا من جانب والدها أو والدتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو)

مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو)

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)