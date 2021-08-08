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قال الناقد الفني طارق الشناوي إن ترمومتر قياس الإبداع بالنسبة للفنان هو الزمن وهل تواكب الفنان مع الزمن أم لا خاصة أن أغلب الفنانية يكسرهم الزمن ولكن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ظلت على الساحة 40 عاما وهو مقياس نجاح في كل نواحي الفني المسرح والسينما والتلفزيون.

وتابع الشناوي خلال مداخلة مع الإعلامية لميس سلامة والإعلامي محمد جاد ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن سر نجاح دلال عبد العزيز هو الوجدان ونضج الفنانة مع مر السنين وتحركت من بنت جميلة تحلم بالتمثيل وتتزوج نجمها المفضل سمير غانم ويمتد الزمن وتتأقلم م الزمن.

وأضاف الشناوي أن دلال عبد العزيز تركت أثر وبصمة في قلب كل مشاهد وكانت مطلب جماهيري على مختلف مراحل عمرها ولم يفرضها أحد على الساحة بل فرضت نفسها على الجميع.

وأوضح أن العائلة الجميلة أصبحت جزء من عائلة أكبر وهي المشاهدين وأصبحت دلال عبد العزيز وسمير غانم وإيمي ودنيا جزء من حياتنا ولم يتم فرض إيمي ودنيا من جانب والدها أو والدتها.