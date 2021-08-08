ضبط 26 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والأسواق بالأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تكثيف المرور على المخابز البلدية، مع المتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم، موضحا قيام أشرف مصطفى الحجاجي سكرتير مدينة الأقصر، اليوم بتنفيذ حملة على المخابز البلدية المدعمة بالتنسيق مع مديريات السلامة والصحة المهنية ومكتب الصحة بالأقصر، لضبط الحالات المخالفة.

استهدفت الحملة المخابز بالشوارع الاتية: شارع يحي البهنساوي وشارع متفرع من المدينة المنورة وشارع يوسف حسن والشيخ موسى وشارع البحاروة بالكرنك والسواقي وشارع مستجد من شارع أحمد عرابي.



أسفرت الحملة عن ضبط (٢٦) مخالفة عبارة عن «تقارير حماية مدنية وشهادات صحية وكشوف طبية دورية وكشوف طبية ابتدائية». شارك في الحملة رجب محمد عطا محمد استشاري سلامة وصحة مهنية، وليد محمد عبدالله مفتش أغذية بمكتب صحة ثان وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وأحمد صفوت عضو التفتيش المالي والإداري وعصام عبدالراضي وأحمد محمود دياب ومصطفى العادلي مشرفي المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.