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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة

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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط للطيران رقم MS077القادمة من ميلانو اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية في أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا ومعه2 شنطة جرار وشنطة منفاخ. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد عادل القط مأمور الجمرك وميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر لتفتيش حقائبه فتبين وجود 54 شريط وأنبوبة بإجمالي 788 قرص من الأقراص المخدرة ترامادول وأنواع أخرى وزجاجة بها سائل كونترمال المخدر مخباة في جواربه وداخل جيوبه وبين طيات الملابس داخل حقائبه . كما تم ضبط 5 زجاجات سوائل مخدرة و5 سرنجات مخبأة داخل حقائب راكب مصرى قادم على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك. وتكون فريق الضبط من علاء الدين عمارة مأمور جهاز الفحص وجمال السيد مدير الحركة وحسام سعد ومعتز محمود مأمورى الجمرك.

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقمى 114 و118 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

المصرى اليوم

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