شعراء شباب العامية المصرية ينشدون قصائدهم لأول مرة فى «بيت الشعر» بالأقصر

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أقام بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية لشعراء العامية المصرية الشاعر أحمد خطاب من الجيزة والشاعر محمد المصري من أسوان والشاعر محمود البنا من الشرقية والشاعر وائل فتحي من القاهرة، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر



بدأت الأمسية بالشاعر أحمد خطاب مواليد محافظة الجيزة، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلوان، وصدر له 4 دواوين شعرية، مؤسس فريق شعر ومغنى عام 2014 .



لما تمشوا ف جنازتي

رددوا شِعري

ربما تشوفوا الغلابة

أو تشوفوا حرفي طابع فوق سحابة

ربما تبتسمواوتقولوا: ألف رحمه ونور عليه

كان بيحلم يبقى شاعر

كان يلم الشعر م الشارع

كان لما يكتب نص

ينهج م الكتابة

ماشية الجنازة صفوف

والشعرا مبتسمين

وانا كنت باكتب ف القصيدة لجلُكُمْ

كل النواقص بشِعري

كملتها بشعرُكُمْ

اكتبوا ف الموت بِموت

يطوِّل عمرُكُمْ

يمكن ساعتها تشوفوا الموت مكيدة

«قال ربي ارجعون»

لعلي أكتب قصيدة

ثم تلاه الشاعر محمد المصري شاعر مصري يكتب العامية المصرية من مواليد محافظة أسوان

صدر له ديوان «طلعت مش حرب» فائز بالنشر الإقليمي لعام 2019 2020، حاصل على المركز الأول لمسابقة الإقليم عام 2020 ..

خبط على الباب خبطته المشتاقة

والفجر شقشق من شقوق الحيط

أنا قُمت أرحب بالضيا وغنيت

لا حسبت ميل الزمن.. ولا م الوجع مليت

وفردت جسمي عل الزمن.

منتشي

وقولت ياليل.

لم السواد واختشي

هفهف شراع المركبة نهارها

والأرض ضاحكة بطرح نوارها

والشمس فاردة كل أنوارها

الحزن شاف الميدان بالدم متحني

نكس رايته وخد ضبابه ومشي

ثم تلاه الشاعر محمود البنا مواليد الزقازيق، خريج كلية الآداب قسم إعلام، صدر له ديوان «مقام الليل» عام 2015 عن أخبار اليوم وهيئة الكتاب، وصدر له «على باب إرم» عام 2017 عن الهيئة العامة للكتاب ..



له تحت الطبع

ديوان «من حديد الناي»

وديوان «صفو النفوس»

«وقليل يا عبَّاسط يا سيد أحمد

حظك قليل زي الدهب في إيديا

وجميل هوا الصبحية يوم المشهد

والشمس ظاهرة وطاهرة ومندِّية

خليتلي إيه م الزهد وأنتا بتزهد!

يا كنت زاهد سيرة ومنادية

يا قلت في الحيرة مالا يُحمَد

- دي دنيا ولَّا مركبة معدية ؟

دنيا يا عبَّاسط يا سيد أحمد

مركب ورق.. مسافر الأبدية

وانا شفت إيه فـ البُعد غير المعبد

مهدود على أحزانك العادية«

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر وائل فتحي شاعر وصحفي، من مواليد القاهرة نوفمبر 1986، نشرت له العديد من القصائد والمقالات بالصحف والدوريات المصرية والعربية، وصدر له ديوان «أحلام شكك» 2009، وديوان «العادى ثائرًا وشهيدًا» ٢٠١٩ عن دار الأدهم ..

إجري

حصَّل نُصك الهربان؛

مش وقته تختبر اللي بينا من وعود

أو ذكريات الصبح بينا ودوام السواد

-صدقني وقت الشدة.. مابيسترش-

إكفي العناد ع الأرض

واكتم صريخ الدوافع

ادفني قبل الدم ما يهيج ف النواحي

ومايبانش اتجاه

سيبني عاهة مستديمة

في وش الحياة.