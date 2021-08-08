أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شقيق سمير غانم : دلال عبد العزيز كانت حاسة برحيله في أيامها الأخيرة

Print
شقيق سمير غانم : دلال عبد العزيز كانت حاسة برحيله في أيامها الأخيرة شقيق سمير غانم : دلال عبد العزيز كانت حاسة برحيله في أيامها الأخيرة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال حسام غانم، شقيق النجم الراحل سمير غانم، إن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت تشعر برحيل شقيقه «سمير» ووفاته، خاصة في أيامها الأخيرة، وتابع «حسام»، في تصريحات صحفية، خلال مشاركته في تشييع جثمان «دلال» من مسجد المشير، أن «دلال» كانت تود الجميع، وكانت امرأة طيبة ومحبوبة وذات حضور إنساني مثل شقيقه الراحل.

ويشيع جثمان الراحلة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، منهم الفنانتان نبيلة عبيد وإلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، إلى جانب المنتج أحمد السبكي وابن عم الراحلة وشقيق الفنان سمير غانم.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال»، ومنهم ميرفت أمين.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان

وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو