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وصول جثمان دلال عبدالعزيز لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير ()

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وصول جثمان دلال عبدالعزيز لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير (فيديو) وصول جثمان دلال عبدالعزيز لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير ()

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وصل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل، عقب صلاة الظهر.

ورافق الجثمان لحظة خروجة من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنناة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

المصرى اليوم

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