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بينها لحوم فاسدة لمطاعم ..«شرطة »: ضبط 1407 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها لحوم فاسدة لمطاعم ..«شرطة التموين»: ضبط 1407 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بينها لحوم فاسدة لمطاعم ..«شرطة »: ضبط 1407 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1407 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى القاهرة تم ضبط 2،75 طن لحوم مُجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط 2،15 طن لحوم وكبدة مُجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل تقديمها الي اصحاب مصانع .

وفى الشرقية، تم ضبط 1،57 طن أسماك مُجمدة معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى الجيزة، تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى وبحوزته 150 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم قام بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها في السوق السوداء، و112 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.

وفى الإسكندرية، تم ضبط 1730 قطعة شمعة فلتر منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية و1000 غطاء فلتر و660 كيلو جرام فحم نشط مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج فلاتر المياه بدون ترخيص.

وفى المنوفية تم ضبط 10 طن مركزات وإضافات أعلاف دواجن وأسماك بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأدوية البيطرية بدون ترخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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