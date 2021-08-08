أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

استجابة لحالات بالمستشفيات .. الداخلية توجه 7 مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى

Print
استجابة لحالات بالمستشفيات .. الداخلية توجه 7 مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى استجابة لحالات بالمستشفيات .. الداخلية توجه 7 مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع الأحوال المدنية توجيه المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، وقام القطاع بإيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية، بالمستشفيات والمنازل لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجهم وتسليمهم لهم، وذلك في إستجابة لإلتماسات المواطنين، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية.

وقالت الداخلية: «حرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، تم إيفاد مأموريات خارجية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة، لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التي يترددون عليها وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم»

وأضافت: «كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات من كبار السن وذوى القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان»

وتابعت: «يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة

الفخراني يفاجئ كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بطلب منهما قبل افتتاح مسرحيته الجديدة

كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي»

كارمن سليمان : زوجة يحيى الفخراني رشحتني لـ «ياما في الجراب ياحاوي»

القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات