استجابة لحالات بالمستشفيات .. الداخلية توجه 7 مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى

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واصل قطاع الأحوال المدنية توجيه المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، وقام القطاع بإيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية، بالمستشفيات والمنازل لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجهم وتسليمهم لهم، وذلك في إستجابة لإلتماسات المواطنين، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية.

وقالت الداخلية: «حرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، تم إيفاد مأموريات خارجية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة، لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التي يترددون عليها وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم»

وأضافت: «كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات من كبار السن وذوى القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان»

وتابعت: «يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة»