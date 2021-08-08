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انهيار منزل وتصدع اثنين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط

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انهيار منزل وتصدع اثنين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط انهيار منزل وتصدع اثنين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط

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انهار منزل وتصدع اثنان آخران إثر التنقيب عن الآثار بمنطقة كوم عباس الفوقاني بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل وتصدع اثنين آخرين.

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص قيام مالك المنزل المنهار بالتنقيب عن الآثار مما نتج عنه انهيار المنزل وتصدع منزلين مجاورين.

وانتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وتم تحرير المحضر اللازم وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث.

المصرى اليوم

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