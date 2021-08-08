أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

خبراء عسكريون روس يدربون الجيش السوري على استخدام القاذفات المحمولة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
طائرة عسكرية بريطانية تجلي الأفغان من كابل

طائرة عسكرية بريطانية تجلي الأفغان من كابل

ماكرون:سنعمل مع موسكو وواشنطن بشأن أفغانستان

ماكرون:سنعمل مع موسكو وواشنطن بشأن أفغانستان

لحظة تحطم طائرة عسكرية بضواحي موسكو

لحظة تحطم طائرة عسكرية بضواحي موسكو

تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس

تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس