أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: الميكنة والتحول الرقمي والنقود البلاستيكية تقضي على الاقتصاد الموازي وتزييف العملة

Print
نائب: الميكنة والتحول الرقمي والنقود البلاستيكية تقضي على الاقتصاد الموازي وتزييف العملة نائب: الميكنة والتحول الرقمي والنقود البلاستيكية تقضي على الاقتصاد الموازي وتزييف العملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن ملف الميكنة والتحول الرقمي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في خطوة الغرض منها مواكبة التطورات العالمية، ولعل خطوة طباعة النقود البلاستيكية خلال الفترة المقبلة من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطوة تدوال العملات البلاستيكية تأكيد على اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بمواكبة التطورات العالمية والقضاء على السوق الموازى، بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى لهذه العملات منها على سبيل المثال، أنها تتميز بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن هذه النقود تساهم بقوة في صعوبة التزييف والتزوير، وتعد الدولة رقم 21 في العالم التي تتجه إلى طباعة العملة على البلاستيك بدلاً من الورق، لافتا إلى أن بطاقات الشراء والدفع الالكترونية وخدمات الدفع المباشر، تعمل جنبا إلى جنب مع العملات البلاستيكية الجديدة للقضاء على الاقتصاد الموازى، بالإضافة لمنع التهرب الضريبى.

واضاف عضو مجلس الشيوخ:«الشمول المالى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات يعكس الحرص على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وجلب مزيد من الاستثمارات من خلال إجراءات ميسرة وتيسيرات وتسهيلات من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية والأنظمة الحديثة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بنك مصر يتيح لشركة تمويل متناهي الصغر إصدار بطاقات «ميزة»

بنك مصر يتيح لشركة تمويل متناهي الصغر إصدار بطاقات «ميزة»

تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021