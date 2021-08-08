نائب: الميكنة والتحول الرقمي والنقود البلاستيكية تقضي على الاقتصاد الموازي وتزييف العملة

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قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن ملف الميكنة والتحول الرقمي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في خطوة الغرض منها مواكبة التطورات العالمية، ولعل خطوة طباعة النقود البلاستيكية خلال الفترة المقبلة من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطوة تدوال العملات البلاستيكية تأكيد على اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بمواكبة التطورات العالمية والقضاء على السوق الموازى، بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى لهذه العملات منها على سبيل المثال، أنها تتميز بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن هذه النقود تساهم بقوة في صعوبة التزييف والتزوير، وتعد مصر الدولة رقم 21 في العالم التي تتجه إلى طباعة العملة على البلاستيك بدلاً من الورق، لافتا إلى أن بطاقات الشراء والدفع الالكترونية وخدمات الدفع المباشر، تعمل جنبا إلى جنب مع العملات البلاستيكية الجديدة للقضاء على الاقتصاد الموازى، بالإضافة لمنع التهرب الضريبى.

واضاف عضو مجلس الشيوخ:«الشمول المالى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات يعكس الحرص على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وجلب مزيد من الاستثمارات من خلال إجراءات ميسرة وتيسيرات وتسهيلات من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية والأنظمة الحديثة».