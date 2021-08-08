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«مياه الشرقية» : تحرير 10 محاضر لوصلات مخالفة وتغيير 15 عداد معطل بأخرى مسبوقة الدفع

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«مياه الشرقية» : تحرير 10 محاضر لوصلات مخالفة وتغيير 15 عداد معطل بأخرى مسبوقة الدفع «مياه الشرقية» : تحرير 10 محاضر لوصلات مخالفة وتغيير 15 عداد معطل بأخرى مسبوقة الدفع

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قال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبوكبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية منشأة رضوان، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات .

وأضاف أن الجهود أسفرت عن تحرير محضرين رش مياه بالشارع، وكذلك تحرير 10 محاضر تعدي على الصرف الصحي، بالإضافة إلى تغيير 15 عداد معطل بعدادات مسبوقة الدفع، فضلا عن حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 50000م٣ استهلاك فعلي، وتحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف، ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة ،حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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