«إيراد النهر»: تزايد كميات مياه الفيضان الوارد إلى بحيرة السد العالي

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عقدت وزارة الموارد المائية والري الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول، في ظل تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

واستعرض وزير الري خلال الإجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليًا.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وأضاف «عبدالعاطى» إنه تم إستعراض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الإحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل احتياجات المنتفعين، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ.

وأوضح وزير الري أنه تم أيضًا استعراض جاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وأشار «عبدالعاطى»، إلى أنه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة فقد تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، موضحًا أنه تم إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه وزير الري بمواصلة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.