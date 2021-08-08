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لإعادة الانضباط .. «الداخلية» : ضبط 73 سلاحا ناريا و173 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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لإعادة الانضباط .. «الداخلية» : ضبط 73 سلاحا ناريا و173 قضية مخدرات خلال 24 ساعة لإعادة الانضباط .. «الداخلية» : ضبط 73 سلاحا ناريا و173 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط في الشارع.

وتمكنت من ضبط 73 قطعة سلاح نارى، و173 قضية مخدرات وتنفيذ 54029 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 73 قطعة سلاح ناري، بحوزة 65 متهما، وتنفيذ 54029 حكما قضائيا متنوعا، وتشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 4 سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 173 قضية مخدرات بإجمالى 174 متهما، و33 متهما هاربا، و15 لقيامهم بأعمال بلطجة، و327 دراجة نارية مخالفة، و24521 مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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