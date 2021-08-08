حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية ببندر بلبيس على مساحة ٤٠ متر، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، بشن حملة لإزالة مبنى بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة ٦٠ متر، وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالصوة بناحية قرية العلوية بمساحه قيراط، وتم إزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، حملة إزالات أسفرت عن إزالة تعدى على أرض زراعية بغرض تشوين مواد بناء «شونة»، بحى أولاد زيد بالقرين على مساحة ٨ قراريط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.