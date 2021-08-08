أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

Print
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية ببندر بلبيس على مساحة ٤٠ متر، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، بشن حملة لإزالة مبنى بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة ٦٠ متر، وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالصوة بناحية قرية العلوية بمساحه قيراط، وتم إزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، حملة إزالات أسفرت عن إزالة تعدى على أرض زراعية بغرض تشوين مواد بناء «شونة»، بحى أولاد زيد بالقرين على مساحة ٨ قراريط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات

«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي