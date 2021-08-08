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إنشاء مشروع صرف صحي في قرية بني منصور بالشرقية بتكلفة 200 مليون جنيه

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إنشاء مشروع صرف صحي في قرية بني منصور بالشرقية بتكلفة 200 مليون جنيه إنشاء مشروع صرف صحي في قرية بني منصور بالشرقية بتكلفة 200 مليون جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي قرية بني منصور بمركز أولاد صقر، والمقام بتكلفة 200 مليون و500 ألف جنيه، ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة، و209 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال، لمواجهة والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية بني منصور بمركز أولاد صقر، بتكلفة 200 مليون و500 ألف جنيه، حيث يشمل المشروع إنشاء محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 69%، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 86% على مسافة 32.5 كم، ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 72 % على مسافة 9.8 كم، والإنشاءات المدنية 45 %، والأعمال الكهروميكانيكية 50 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد , ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية بني منصور والقرى المجاورة لها.

المصرى اليوم

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