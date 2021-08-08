إلهام شاهين وهالة سرحان والسبكي يشاركون في تشييع جثمان دلال عبد العزيز

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يُنتظر وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل، عقب صلاة الظهر.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم، ابنتا الراحلة، اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها، ثم ركبتا سيارتهما لتسبقاها إلى المسجد وتتقدما المشيعين.

وحضر عدد كبير من النجوم والمشاهير إلى مسجد المشير طنطاوي للمشاركة في تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة، ومنهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، إلى جانب المنتج أحمد السبكي.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال»، ومنهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان «دلال» عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يومًا.