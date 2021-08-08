شمس الباردوي وسهير البابلي تشاركان في غسل دلال عبد العزيز..وانهيار ميرفت أمين

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شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصي الذي توفت فيه إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم.

وكانت عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنناة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان المنتج أحمد السبكي.

وينتظر وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل، عقب صلاة الظهر.

الفنانة دلال عبد العزيز

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتي الراحلة اللتين حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجيّ دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيزعقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.