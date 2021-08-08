أخبار عاجلة

تصريح للدخول الفوري لليخوت -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شمس الباردوي وسهير البابلي تشاركان في غسل دلال عبد العزيز..وانهيار ميرفت أمين

Print
شمس الباردوي وسهير البابلي تشاركان في غسل دلال عبد العزيز..وانهيار ميرفت أمين شمس الباردوي وسهير البابلي تشاركان في غسل دلال عبد العزيز..وانهيار ميرفت أمين

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصي الذي توفت فيه إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم.

وكانت عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنناة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان المنتج أحمد السبكي.

وينتظر وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل، عقب صلاة الظهر.

الفنانة دلال عبد العزيز

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتي الراحلة اللتين حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجيّ دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيزعقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات

القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات

«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي