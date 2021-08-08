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"تعليم الرياض" يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين

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"تعليم الرياض" يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين "تعليم الرياض" يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين
الوهيبي تفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي

أعلنت ادارة تعليم الرياض أن مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، اعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لإدارة تعليم المنطقة على "تويتر" اليوم الأحد.

وأشار الحساب إلى أنه للاستعلام عن نتيجة الحركة، يمكن الدخول عبر بوابة الرياض التعليمية: edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d.

من جهة أخرى، تفقّد مدير عام #تعليم_الرياض عدداً من مدارس المنطقة للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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