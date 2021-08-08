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البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

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البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي
الربيعة: إنفاذاً لقرار "الوزراء" وامتداداً لما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين

البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بدأ صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمّن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمّناً ما يقدّمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاصٍ في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم مَن ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يرحمهم ويغفر لهم.

وثمّن عالياً ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، مشيداً بالاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي.

وأكد الدكتور الربيعة، أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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