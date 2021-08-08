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غضب الطبيعة.. شاهد ما فعله إعصار بجسر في تايوان

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فيديو غضب الطبيعة.. شاهد ما فعله إعصار بجسر في تايوان غضب الطبيعة.. شاهد ما فعله إعصار بجسر في تايوان
عبث الإنسان بالبيئة.. فجاء التغير المناخي مكشرًا عن أنيابه

فيديو غضب الطبيعة.. شاهد ما فعله إعصار بجسر في تايوان

بعدما عبث الإنسان كثيرًا وأضر بالبيئة أكثر، جاء التغير المناخي مكشرًا عن أنيابه في صورة أعاصير وحرائق وفيضانات، إنه أحد الأسلحة التي تظهر بها الطبيعة غضبها، وأمس السبت أعطتنا الطبيعة درسًا عندما انهار جسر جنوب تايوان.

وحسب موقع "يورو نيوز" الإخباري، حدث الانهيار جراء الفيضانات العارمة التي تسبب بها إعصار "لوبيت" الذي اجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، قبل أن يتحول إلى منخفض مداري.

وكان قد تم إجلاء عشرات آلاف الأشخاص وتضررت الكثير من المنازل والطرقات في جنوب الصين وفي والهند جراء مياه الأمطار والفيضانات التي تسبب بها إعصار "لوبيت" خلال الأيام القليلة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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