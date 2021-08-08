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أستهدفت محيط دور الأيتام ..حملة المخدرات تضبط 8 متهمين لترويج الممنوعات في الجيزة

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أستهدفت محيط دور الأيتام ..حملة المخدرات تضبط 8 متهمين لترويج الممنوعات في الجيزة أستهدفت محيط دور الأيتام ..حملة المخدرات تضبط 8 متهمين لترويج الممنوعات في الجيزة

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وجهت وزارة الداخلية ضربة إستباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، في محيط دور رعاية الأيتام بالجيزة، وتمكنت من ضبط 8 متهمين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بأكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهدافهم، وتم ضبط 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 2 طبنجة و3 فرد محلى وكميات من مخدر الهيروين وكميات من مخدر الإستروكس.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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