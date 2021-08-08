أخبار عاجلة

زغاريد وفرحة في منزل الاولي علي الجمهورية في شعبة علمي رياضة -
الناجح يرفع ايده ضحا ثان الجمهوريه علمى اتمنى الالتحاق بالطب -
القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة -
القوى العاملة: استكمال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات -
«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور) -
مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
زغاريد فى منزل الثالث مكرر الثانوية العامة بأسوان -
فرحة مايكل سمير الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الذهب في الأردن اليوم الأحد 8 أغسطس 2021

Print
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 الذهب في الأردن اليوم الأحد 8 أغسطس 2021
حققت الذهب بالاردن ثباتًا سعريًا، اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021، لتعلن اسعار فئات الذهب بالاردن بنفس أسعار أمس السبت، وتستقر الأسعار بعد هبوطها مع افتتاح التداول على المعدن الاصفر الاسبوع الجاري.
سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021
 وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار الذهب بصفة يومية، وتدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42،90 دينار أردني للبيع، و39،90 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36،10 دينار أردني للبيع، و34،70 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32،30 دينار أردني للبيع، و29،40 دينار أردني للشراء.

أقرأ أيضًا للمقارنة:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021