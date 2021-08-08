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حققت اسعار الذهب بالاردن ثباتًا سعريًا، اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021، لتعلن اسعار فئات الذهب بالاردن بنفس أسعار أمس السبت ، وتستقر الأسعار بعد هبوطها مع افتتاح التداول على المعدن الاصفر الاسبوع الجاري.



سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار الذهب بصفة يومية، وتدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاحد 8 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42،90 دينار أردني للبيع، و39،90 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36،10 دينار أردني للبيع، و34،70 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32،30 دينار أردني للبيع، و29،40 دينار أردني للشراء.

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